ZeitZeichen

Die Briten und auch die US -Amerikaner schicken ihre eigenen Pelzjäger nach Alaska, versuchen aber Konflikte mit Russland möglichst zu vermeiden, indem sie Handels- und Pachtverträge abschließen. Nicht etwa mit den Ureinwohnern, sondern mit den Russen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts legen Russen, Amerikaner und Briten Alaskas Grenzen offiziell fest. Es gilt inzwischen als unbestritten, dass dieses riesige Stück Land jetzt ganz den Russen gehört. Aber: Dieses Land verliert für die Russen zunehmend an Wert. Die Seeotter etwa, die die wertvollen Pelze liefern, sind bald fast ausgerottet.

Warum Russland Alaska nicht mehr haben will

Gravierender noch: die Entfernung. Es dauert nicht Tage oder Wochen, es dauert Monate, um in den "wilden Osten" zu gelangen, etwa von Moskau aus oder von Sankt Petersburg. Britische oder auch spanische Schiffe sind schneller in Alaska als Reisende auf dem Landweg durch Sibirien.

Vertragsunterzeichnung der russischen und amerikanischen Verhandler

Und so verhandelt US-Außenminister William H. Seward im Frühjahr 1867 in Washington mit dem russischen Botschafter über Alaska. Zar Alexander II. hat sich durchgerungen, sein lästig gewordenes Russisch-Amerika abzustoßen. Zudem ist die russische Staatskasse nach dem Krimkrieg klamm, frisches Geld ist sehr erwünscht.