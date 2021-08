Zeitzeichen

" Gold! Gold !", schreien die Zeitungsjungen in Seattle an diesem Sommermorgen des Jahres 1897. Es ist eine Sensation: Am Klondike River, einem Nebenfluss des Yukon hoch oben im Nordwesten, haben Schatzsucher Gold gefunden. Jetzt kehren sie mit dem Dampfschiff aus der Ödnis zurück in die Zivilisation, mit prall gefüllten Taschen und bestaunt von den Tausenden am Kai. Viele von ihnen werden sich noch am selben Tag aufmachen, die ersten von mehr als 100.000 Menschen auf der Suche nach Gold und Glück - der "Beginn einer der absurdesten Völkerwanderungen der Geschichte", so ein Chronist.

George Washington Carmack heißt der Mann, der den großen Goldrausch auslöst. Seit Jahren sucht er dort oben nach Gold, wie so viele andere Abenteurer. Bis dahin hat er nur Flitter gefunden - aber am 16. August 1896 soll er einen daumengroßen Brocken aus dem Rabbit Creek gefischt haben. Die Nachricht macht schnell die Runde, viele Glücksucher aus der Region strömen an den Klondike - und werden über Nacht reich.

Von der "Klondizitis" befallen

Noch sind sie unter sich: Es dauert fast ein Jahr, bis die Nachricht mit dem Dampfschiff den Weg in den Süden findet, weil es keine Telegrafenverbindungen gibt. Aber dann bricht die "Klondizitis" aus: Die USA stecken mitten in einer schweren Wirtschaftskrise, viele Menschen haben Besitz und Job verloren. Jetzt lassen sie alles zurück und schließen sich dem großen Treck nach Norden an: Farmer und Fabrikarbeiter, Buchhalter und Barbiere und ein junger Mann namens Jack London, der seine Erlebnisse in "Ruf der Wildnis" verarbeitet.