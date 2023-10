18.10.0033: Agrippina die Ältere - vom Volk geliebt, vom Kaiser verbannt

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 18.10.2099. WDR 5.

Was aufsässigen Frauen aus dem Kaiser-Clan droht.

Wie die Vorläuferin der Stadt Köln zur Zeit der Römer heißt.

Womit der später gefürchtete Kaiser Caligula als kleiner Junge gefällt.

Wie Agrippina die Ältere ihre Erziehung und ihren Reichtum nutzt, um Politik zu machen.

Birgit Schönau (Historikerin, Journalistin, Buchautorin)

Geboren wird Agrippina die Ältere vermutlich auf der Insel Lesbos. Ihr Vater, ein Feldherr und Freund von Kaiser Augustus, ist damals im Osten des Reiches unterwegs. Nach der Rückkehr der Familie nach Rom wird die 19-jährige Agrippina mit ihrem Cousin verheiratet, dem Prinzen Nero Claudius Drusus, bekannt als Germanicus.Das Paar gilt als Hoffnung der Weltmacht. Vom Volk geliebt, von Augustus aufgebaut. Sie beziehen den Statthalterpalast im späteren Köln. Später schickt Kaiser Tiberius die Familie zur nächsten Mission in den Osten. Dort stirbt Germanicus, vermutlich an einem Infekt.Als Agrippina nach Rom zurückkehrt, wird ihr der Prozess gemacht. Sie sei an einer Verschwörung beteiligt. Sie wird zur Staatsfeindin erklärt und auf die Insel Pandateria verbannt, die heute Ventotene heißt. Am 18. Oktober im Jahr 33 ist Agrippina die Ältere tot. Sie ist verhungert. Unklar ist bis heute, ob sie die Nahrung verweigert hat oder ob sie ihr verwehrt worden ist.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Christoph Tiegel und Matti Hesse