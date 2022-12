ZeitZeichen

Als ihr Sohn alt genug ist den Thron zu besteigen, geht Agnes nach Rom. Sie möchte künftig zwischen Kaisertum und Papsttum vermitteln - wird Beraterin des Pontifex. 1076 erreicht der Streit zwischen weltlicher und geistlicher Macht seinen Höhepunkt. Agnes muss zusehen, wie ihr Sohn und Kaiser vom Papst gebannt wird und am Ende in Canossa um Wiederaufnahme in die Kirche bitten muss. Sie selbst spielt dabei keine tragende Rolle mehr. Am 14. Dezember 1077 stirbt Agnes von Poitou im Alter von etwa 52 Jahren in Rom.