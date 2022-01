Zeitzeichen

"Alles hat damit angefangen, weil mein Haus zu groß war" , sagt Abbé Pierre. "Ich hatte nach dem Krieg sehr günstig ein verlassenes Haus kaufen können." Der Priester will eine Jugendherberge daraus machen. Doch 1949 beherbergt er einen Mann, der sich umbringen will. Abbé Pierre bringt ihn davon ab, indem er ihn fragt: "Könntest du mir vielleicht helfen, mein Haus zu renovieren?"

So entsteht die erste Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die Abbé Pierre "Emmaus" nennt. Der Name stammt aus der Bibel: Nach der Kreuzigung von Jesus sind zwei verzweifelte Jünger nach Emmaus unterwegs. Sie erkennen den Auferstandenen nicht, als er zu ihnen stößt. Da Jesus allein weiterziehen will, laden ihn die beiden Jünger ein: "Bleib doch bei uns."