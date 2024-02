03.02.1919: Die französische Philosophin und Aktivistin Simone Weil wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 03.02.2099. WDR 5.

warum Simone Weil statt in der Schule lieber rauchend und diskutierend in Cafés sitzt,

was ihr Familienmerkmal ist,

wie sie gelernt hat, Denken und Handeln miteinander zu verknüpfen,

warum ihr Tod als bewusste Solidaritätsbekundung gelesen werden kann.

Wolfram Eilenberger (Autor und Philosoph, Berlin)

Am 3. Februar in Paris geboren, studiert Simone Weil später an der École normale supérieure Philosophie, Mathematik und Politikwissenschaft und hat einen breiten intellektuellen Hintergrund. Sie entwickelt eine kritische Perspektive auf soziale Ungerechtigkeiten und politische Systeme, insbesondere im Kontext der Arbeiterbewegung und des Marxismus.Zentral ist ihre Betonung auf Achtsamkeit, ein Konzept, das sie als "Aufmerksamkeit als Gebet" bezeichnet. Hier verbindet sie ihre spirituellen Überlegungen mit ihrem Streben nach sozialer Gerechtigkeit.Simone Weil stirbt 1943 mit nur 34 Jahren an den Folgen von Mangelernährung und Erschöpfung, sie hungert bewusst als Akt der Solidarität mit Kriegsopfern.