Zeitzeichen

Menschen, die nur mit ein paar Habseligkeiten über Grenzen in Ungewisse gehen, weil sie es in der Heimat nicht mehr aushalten: Die hat es immer gegeben. Seit Jahrtausenden fliehen sie vor Verfolgung, Hunger und Krieg. Aber das Versprechen, dass sie Schutz finden werden, ist neu: Am 28. Juli 1951 wird auf einer UN-Sonderkonferenz die Genfer Flüchtlingskonvention vereinbart.