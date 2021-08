Zeitzeichen

Otto Lilienthal ist ein erfahrener Pilot. Über 2.000 Mal ist er durch die Luft geschwebt und hat sich bei der Landung höchstens einen Fuß verstaucht. Aber im Sommer 1896 gerät er mit seinem Gleitflieger in einen abrupten Aufwind. " Der Apparat überschlug sich und er stürzte dann senkrecht ins Tal ", so ein Augenzeuge. Lilienthal bricht sich einen Halswirbel und stirbt am 10. August 1896, einen Tag nach dem Unglück.

" Ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter ", sollen seine letzten Worte gewesen sein. Typisch für einen Mann, der sich durch nichts davon abbringen lassen will, seinen Traum zu verwirklichen: wie ein Vogel zu fliegen.

Erste Versuche mit Betttüchern

Lilienthal, am 23. Mai 1848 im norddeutschen Anklam als Sohn eines Kaufmanns geboren, beobachtet schon als Kind die Störche am Himmel. Er will es ihnen nachmachen, aber erste Flugversuche mit Betttüchern scheitern. Also studiert er Maschinenbau und beginnt, mit seinem Bruder Gustav Berechnungen anzustellen. Anders als die meisten Experten seiner Zeit glaubt er nicht an das Prinzip "Leichter als Luft": Die populären Ballons hält er für einen Irrweg.