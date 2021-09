Zeitzeichen

Mit fiebrig glänzenden Augen und eingefallenen Wangen steht der junge Pater da. " Eng zog er seine dünne Häftlingsjacke zusammen, weil der Fieberfrost ihn schüttelte." So erinnert sich ein Mithäftling an die letzte Begegnung mit Engelmar Unzeitig im KZ Dachau.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1945, und Engelmar ist gekommen, weil er heiliges Öl braucht: Er will den Typhus-Kranken das Sterbesakrament spenden. Wenige Tage später stirbt er selbst am Fleckfieber. Der "Engel von Dachau", der am 24. September 2016 seliggesprochen wird, ist gerade mal 34 Jahre alt.

Vom Hof in den Orden

Eigentlich soll Hubert Unzeitig, der am 1. März 1911 in Nordmähren geboren wird, den elterlichen Hof übernehmen. Aber er will seinen eigenen tiefen Glauben in die Welt tragen. Er schließt sich den Mariannhiller Missionaren an - und aus Hubert wird Engelmar.