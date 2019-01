Betend im Hungerbunker

Der damals 39-jährige Gajowniczek, der zu den Selektierten gehört, fleht um sein Leben. Er habe eine Frau und zwei Kinder. In diesem Augenblick tritt Pater Kolbe vor und sagt: "Ich gehe anstelle dieses Vaters." KZ -Kommandant Fritzsch ist irritiert und brüllt: "Umtauschen!"

16 Tage überlebt der - wegen angeblich deutschfeindlicher Hetze inhaftierte - Priester im Hungerbunker. "Ich fand Pater Maximilian immer mitten in der Zelle kniend oder stehend, laut betend" , erinnert sich der KZ -Überlebende Bruno Borgowiec, der die Leichen der Verhungerten bergen muss.

Alles für Jungfrau Maria

Der am 7. Januar 1894 in Zdunska-Vola geborene Kolbe ist tief religiös. Schon mit 16 Jahren verschreibt er sich ganz der Jungfrau Maria. Für sie wird er Franziskaner-Mönch und gründet in den 1920er ein Glaubenswerk, das zu einem großen Unternehmen heranwächst: 700 Beschäftigte, eigene Werkswohnungen sowie Zeitschriften, Zeitungen und Büchern in Millionen-Auflage.

Für seine "Ritterschaft der Unbefleckten" geht Kolbe in den 1930er Jahren auf Missionsreise nach Japan. Die Ordensoberen sehen skeptisch zu, wie Bruder Maximilian zum frommen Propagandisten wird. Kritiker sehen in ihm sogar einen Antisemiten, denn Kolbe betrachtet die Freimaurer, "als eine organisierte Clique fanatischer Juden, die die Kirche zerstören wollen" .

Mit Spritze getötet

Kolbes Verehrer verweisen hingegen darauf, dass er ab 1939 hunderten Juden Asyl im Kloster gewährt hat, um sie vor den Nazis zu schützen. Weil der Priester sich in Auschwitz für einen anderen Gefangenen geopfert hat, spricht ihn Papst Johannes Paul II. 1982 heilig.