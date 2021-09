Zeitzeichen

Bis das Zahnfleisch blutet

Geboren wird John Coltrane am 23. September 1926 als Sohn eines Flickschneiders in North Carolina, die Kindheit ist geprägt von Rassismus und dem frühen Tod seiner Eltern. Von da an kompensiert Coltrane Wut und Schmerz mit Musik. Er ist wie besessen von seinem Saxophon: Er spielt in jeder freien Minute und übt Tonfolgen und Akkorde, bis das Zahnfleisch blutet.

Begegnung mit dem Bebop

Anfang der 40er Jahre zieht er nach Philadelphia - und lernt den Bebop kennen. Der ist ganz anders als der Swing, mit unsingbaren Melodien, komplexen Akkorden und viel Raum für lange Soli. Coltrane macht sich den Sound zu eigen und entwickelt ihn immer weiter, legt mit dem Saxophon "Klangflächen" aus Tönen, die mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit gespielt werden. "Giant Steps", das Album aus dem Jahr 1960, ist ein Meisterwerk - und der absolute Höhepunkt des Bebop.

Streit mit Miles Davis

Zu dieser Zeit ist Coltrane schon dabei, sich von Miles Davis zu lösen. Der Jazz-Trompeter hat "Trane", der sich jahrelang als Begleitmusiker über Wasser gehalten hat, 1955 in sein Quintett geholt. Musikalisch ergänzen sie sich perfekt, aber charakterlich könnten sie kaum gegensätzlicher sein. Davis hat ein explosives Temperament, Coltrane ist jenseits der Bühne still, zieht sich in sich zurück. Als Davis ihn wieder einmal wegen seiner ausufernden Soli beschimpft, entschuldigt er sich: " Keine Ahnung, es dauert so lange, bis ich alles untergebracht habe."