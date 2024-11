In der Kategorie Solist würdigt die Jury in diesem Jahr das außergewöhnlich feine Gespür, mit dem Malarina gesellschaftliche Widersprüche und überkommene Tabus serbischer Einwanderer in Österreich aufdeckt. Sie mischt auf der Bühne kluges Kabarett mit Stand-Up-Comedy. Malarina kennt die gesellschaftlichen Zwänge konservativer Einwandererfamilien ganz genau und dekonstruiert sie mit viel Ironie und Sarkasmus – aber immer auch mit einer Prise Verständnis für die Herausforderungen und Grenzen ihrer Elterngeneration. Seit sie aus dem Nichts mit ihrem ersten Programm "Serben sterben langsam“ in der Szene auftauchte, ist ihre Geschichte vom Eiertanz zwischen den Stühlen von Mehrheitsgesellschaft und Migranten eine Erfolgsstory. Dafür erhält sie den Mindener Stichling 2024.