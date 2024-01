Kabarettfest aus Köln

Wenn Sie die Wahl hätten: Wären Sie lieber schön oder klug? Welches Küchengerät wären Sie? Und was wäre, wenn Sie morgen im Lotto gewinnen würden? Solchen Fragen stellt sich Susanne Pätzold in ihrem aktuellen Programm „Multiple Choice“. Schließlich muss der Mensch täglich zig Entscheidungen treffen, womöglich mit unabsehbaren Folgen. Dafür bringt Pätzold auch ihre multiple Bühnenpersönlichkeit mit und schlüpft wahlweise in die Rolle von Ursula von der Leyen oder Kardinal Woelki.

Torsten Schlosser hat „die Schnauze voll“ – so der Titel seines Programms. Mal politisch spitz, mal sinnfrei absurd plaudert der Chef des Kölner Ateliertheaters über seinen Alltag und bleibt dabei herrlich unberechenbar.

Falk ist in seinen Liedern dem Zeitgeist auf der Spur. Seine Texte strotzen vor Sarkasmus und schwarzem Humor, aber immer mit virtuosem Sprachwitz.

Entertainer und Musikkabarettist Thomas Nicolai schließlich berichtet über Alltagserlebnisse aus der Fleischerei oder der Polizeikontrolle und mutiert in seiner Show zu tausend schrägen Typen - legendär etwa der Rentner Buletti oder sein Pulloverheld Patrick Schleifer.

Aufzeichnung vom 18. Februar 2024 aus dem Theater am Dom in Köln

