Extremismus - Der Einstieg (1/4)

Während Felix B. in der rechtsextremen Szene aktiv war, empfand er sich als Freiheitskämpfer und Held. Im Rückblick sieht er sich als „Trottel“, wie er sagt. Ähnlich befremdet schauen viele Aussteiger:innen aus dem religiös fundierten Extremismus auf sich selbst zurück. Aber sie erkennen auch: Zu einer gewissen Zeit war der Extremismus für sie ungemein attraktiv. Viele nahmen die Gewaltbereitschaft „ihrer“ Gruppe in Kauf oder übten sie sogar aus. Warum radikalisieren sich Menschen, was lockt sie in extremistische Gruppen? Und welche Rolle spielt dabei das Internet?