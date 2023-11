16,4 Millionen Hektorliter Bier wurden 2022 in Nordrhein-Westfalen gebraut. Rechnet man das auf jeden volljährigen Einwohner des Bundeslandes um, sind das 110 Liter pro Kopf. Traditionell unterstützen Brauereien Schützen- und Sportvereine, statten Kneipen aus. Doch die Bindung an eine Biermarke schrumpft: Gekauft wird, was im Angebot ist. Und gerade jungen Menschen trinken heute häufig weniger oder gar kein Bier mehr, der Frühschoppen am Sonntagvormittag ist aus der Zeit gefallen. Während große Brauereien im harten Preiswettbewerb stehen, gründen sich vielerorts kleine Brauereien, die mit neuen Zutaten experimentieren und Bier wieder eine Heimat geben wollen. Die WDR5-Tiefenblick-Reihe spürt den Grundzutaten für Bier – Hopfen, Malz und Hefe – nach. Sie erzählt, wie Bier gebraut und vermarktet wird. Und sie begleitet kleine Brauer, die das Reinheitsgebot vor allem für einen Marketingbegriff halten.

Auf ein Bier durch Nordrhein-Westfalen - Brauereien im Strukturwandel (Folge 1/3)

WDR 5, Samstag, den 04. November 2023 um 13.30 Uhr

WDR 5, Sonntag, den 05. November 2023 um 18.30 Uhr

Dortmunder Export war einst weltberühmt. In Duisburg galt der Dreiklang: Kohle, Stahl und Bier. Heute gibt es weniger Brauereien im Ruhrgebiet, dafür sind sie größer geworden. Und damit austauschbar, sagen Kritiker.