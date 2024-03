Die Kölner Silvesternacht 2015 hat einen Riss in der Gesellschaft hinterlassen. Damals wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter: Meist Männer aus Nordafrika. Dieses Täterprofil hat Debatten über Integration, Flucht und Sicherheit verändert. Bis heute.

Was haben wir in Sachen Migration und Asyl gelernt, ignoriert und verpasst seit der Kölner Silvesternacht 2015? Wir reden über Ängste und Angstmacher, Täter und Opfer, Jäger und Gejagte.

Wir reisen in diesem Podcast durch Köln, Düsseldorf, Berlin und landen am Ende im kleinen Dorf Marmagen. Wo jetzt, im Jahr 2024, 1600 Menschen mit 700 Geflüchteten leben nebeneinander her leben und wo Ängste das Zusammenleben bestimmen.

Wir sprechen mit Menschen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben: Mit Frauen, die in der Silvesternacht sexuell belästigt wurden. Mit Frauen, die sich seitdem in Deutschland weniger sicher fühlen. Wir sprechen mit Männern, von denen sie sich bedroht fühlen und die stigmatisiert werden. Und mit Menschen, die sich seitdem immer wieder fragen, ob sie denn in Deutschland noch ein Zuhause haben.

Wir hören die Geschichten derer, die von der Nacht nicht losgelassen werden. So wie uns alle die Silvesternacht 2015 bis heute nicht loslässt.

Silvester 2015 - Happy New Fear (1/5)

Wir lernen Frauen kennen, die Opfer von sexuellen Übergriffen wurden und treffen Walid, der in dieser Nacht in einem Dorf in der Eifel sein erstes Neujahr in Deutschland verbringt und für den die Nacht weitreichende Folgen haben wird.