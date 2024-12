Timm Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musikerinnen (2)

Ihr Kollege Sven Garrecht begleitet sich lieber am Klavier. Er erzählt umwerfend komische Geschichten und schafft eine Symbiose aus grooviger Popmusik Chanson und ironischem Chanson. So erfährt man, warum immer, wenn man gerade das Bad putzen will, etwas dazwischen kommt. Im Rahmen von Beckmanns Show werden seine Lieder mit philharmonischen Arrangements geadelt, gespielt von Musikerinnen und Musikern der Essener Philharmonie.

Für gute Stimmung sorgt außerdem der virtuose Gypsy-Jazzgitarrist Joscho Stephan. Für seine mitreißenden Soli wird er weltweit bejubelt.

Mitschnitt vom 27. November 2024 aus dem Ebertbad in Oberhausen

Redaktion Michael Lohse