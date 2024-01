Talfahrt Deluxe

Bei circa 22 Prozent liegen die Umfragewerte für die AfD – das ist mal ein eisiges Zeichen für die Demokratie in Deutschland. Friedrich Merz meint, die Ampel treibe die Wähler in die Arme der Rechtspopulisten. Starke Worte von einem, der mit dem Versprechen angetreten ist, die AfD zu halbieren und seitdem nur brandheißen Jagertee in die Feuerschale gekippt hat. Dennoch: Vielleicht würde es ja tatsächlich helfen, wenn die Regierung zur Abwechslung mal wieder Politik machen würde.