Wahres Deutschland Deluxe

Apropos Schießgeräte: Endlich herrscht einmal Einigkeit in der EU, nämlich bei der Beseitigung der wohl größten Herausforderung dieser Tage - dem bösen Wolf, der arme Zicklein und teure Ponys der Kommissionspräsidentin reißt.

Um die Causa „Wolf“ tiefgründig zu analysieren, haben sich Henning Bornemann und Axel Naumer einen fachkundigen Spezialisten eingeladen: Dietmar Wischmeyer entführt sein Publikum als „der kleine Tierfreund“ seit über 30 Jahren in die wundersam bekloppte Welt der Natur. Noch bekloppter ist allerdings der menschliche Alltag, speziell in Deutschland. Dem hat Wischmeyer sein neustes Buch „Immer is was, nie is nix“ gewidmet. Wie er auch in der trostlosesten Einkaufspassage noch Inspiration für satirische Kurzgeschichten findet, erzählt er in Satire Deluxe.

Redaktion: Simon Strehlau.

Mitwirkende: Uli Winters, Tom Beinlich, Carolin Courts, Hans Zippert, Christoph Tiemann, Conor Körber.

Musik:

Dengue Fever - Tiger Phone Card

The Cat Empire - Fishies

Zauberberg - Short People

Dandy Warholes - I am a Scientist