Grenzenlos Deluxe

Die so gesparten drölf Trilliarden können dann wiederum in das notleidende Baugewerbe investiert werden. Satire Deluxe ergänzt den von der Bundesregierung vorgestellten 14-Punkte-Plan um weitere 14 bis 140 Punkte.

Aber lohnt es sich überhaupt noch in den Bau von Eigenheimen zu investieren, wenn wir doch eigentlich schon die letzte Generation auf diesem Planeten sind? Da haben wir gute Nachrichten: Der Weltuntergang wurde nämlich nach einer neuen Studie auf in 250.000 Jahren verschoben!

Nur was macht man mit so viel gewonnener Zeit? Darauf hat Studiogast Deluxe Friedemann Weise eine Antwort: Content liefern! Der Satiriker und Liedermacher ist zur Zeit mit seinem neuen Programm „Das bisschen Content“ auf Tour und legt bei Henning Bornemann und Axel Naumer einen Zwischenstopp ein.

Redaktion: Tobias Brodowy / Michael Lohse

Mitwirkende: Sebastian Poullie, Tom Beinlich, Friedemann Weise, Hans Zippert, Christoph Tiemann, Conor Körber.

Musik:

Coach Party - July

Del the Funky Homosapien - Mistadobalina

Suzi Quatro - Can the Can

Arlo Parks - Blades