Durchgefallen Deluxe

Apropos Trauerspiel: Die Linke Fraktion ist in dieser Woche von uns gegangen. Zwar war sie traditionell immer gegen Krieg und Gewalt, allerdings nicht, wenn es um sie selbst ging. Nachdem sie sich jahrelang in sämtliche Gliedmaßen geschossen hat, hat sie nun vor sich selbst kapituliert. Immerhin bekommt sie in der Sendung eine würdevolle Trauerrede spendiert.



Weniger würdevoll sieht es aktuell in deutschen Innenstädten aus: Ein Dunst aus Zucker, Alkohol und ranzigem Frittenfett umweht die Citypassagen, dazu erschallen Last Christmas Technoversionen in Dauerschleife und zur Krönung wird auch noch ein Getränk mit dem Namen „Lumumba“ verkauft. Kurz gesagt: Die Weihnachtsmarktsaison hat angefangen. Wir forschen nach, welche Teile des Weihnachtsmarkts die Menschenrechte am stärksten verletzen und ob bald der Schlachtruf „das wird man ja wohl noch trinken dürfen!“ an deutschen Glühweinständen gebrüllt wird.

Letzteres kann uns Studiogast Thilo Seibel vielleicht voraussagen: Der Kabarettist und Parodist hat nämlich mutmaßlich hellseherische Fähigkeiten; immerhin geht er mit einem Jahresvorausblick auf Tour, in dem er das politische Jahr 2024 schon vorwegnimmt. Bevor es so weit ist, lässt er aber erst einmal 2023 Revue passieren. Im Talk mit Henning Bornemann und Axel Naumer erklärt er, warum kabarettistische Jahresrückblicke trotz oder gerade wegen der bedrückenden Weltlage sehr beliebt sind. Außerdem stellt er sein aktuelles Programm „Ein Wicht am Ende des Tunnels“ vor.





Redaktion: Michael Lohse

Mitwirkende: Markus Steinacker, Friedemann Weise, Tom Beinlich, Hans Zippert, Jana Fischer, Conor Körber

Musik:

Sparkling - Hey, Hey, Hey

Arling & Cameron - Weekend

Roller Derby - Flying High

Akasha - Original Brixton Rockers

Ja, Panik - Dance the ECB