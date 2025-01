Miteinander reden in Zeiten der Polarisierung

Lieber nicht die Ukraine erwähnen, wenn Onkel Ulli da ist. Und ob Yalda wieder mit Corona anfängt? Wer an den Feiertagen auf Freunde und Familie trifft, hat oft im Hinterkopf, wie leicht Gespräche eskalieren können. Debatten der vergangenen Jahre haben Gräben hinterlassen, Positionen sind verhärtet.

Wie lässt sich gesellschaftlicher Austausch aufrechterhalten?

Wie gehen wir damit um? Bestimmte Fragen auszusparen, kann eine Lösung für Verwandtenbesuche sein. Aber als Gesellschaft müssen wir im Dialog bleiben. Wie sonst sollen wir auf schwierige Fragen Antworten finden, die ausreichend Akzeptanz finden?

Fünfteilige Serie in Politikum zum Jahreswechsel

Diskussionen ohne Lagerdenken – das ist generell der Ansatz in Politikum, dem Meinungspodcast von WDR 5. In einer fünfteiligen Serie vertiefen wir die Frage, wie sich gesellschaftlicher Austausch aufrechterhalten lässt.

Folge 1: Warum Demokratie offene Debatten braucht

Constantin Schreiber fordert: "Lasst uns offen reden!"