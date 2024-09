Die Angst nimmt zu — was lässt sich dagegen tun?

Stand: 10.09.2024, 12:16 Uhr

U-Bahnhöfe, dunkle Gassen und Tiefgaragen: In so ziemlich allen Städten gibt es solche Angsträume — wie lassen sich solche Angsträume schließen? Und wie sicher ist es in Städten eigentlich wirklich?