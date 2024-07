Menschlicher Kontakt vs. Digitalisierung

Ein gutes Beispiel? Der Meltingpott Singapur

In Singapur gibt es viele dieser öffentlichen Räume, obwohl das Land nur wenig Platz für viele Menschen bietet. Die meisten von ihnen leben in Hochhäusern des staatlichen Wohnbauprogramms, dem "Housing and Development Board".

Öffentliche Begegnungsräume sind hier vor der Entstehung der Gebäude direkt mitgeplant worden. In den sogenannten "Void-Decks" finden sich beispielsweise Tischtennisplatten, eine Ecke mit Sportgeräten oder ein Kinderspielplatz.

In Singapur leben viele Menschen auf engem Raum, für Grünflächen ist wenig Platz. Immer mehr Aussenfassaden werden deshalb begrünt um für ein besseres Klima zu sorgen.

Auf den Dächern der Gebäude befinden sich teilweise Parks oder sogar Laufstrecken. Doch ist so ein Modell auf Deutschland übertragbar?

Wie stehen Sie zu dem Thema? Einfach an politikum@wdr.de schreiben oder eine Sprachnachricht an 0172 2530042 schicken.