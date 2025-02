Warum Frauen mehr investieren sollten – Alexandra Niessen-Ruenzi

Männer sind in Deutschland fast doppelt so oft am Kapitalmarkt aktiv wie Frauen. Während Geschlechterrollen über Jahrzehnte immer näher aneinander gerückt sind, bleibt die Kluft beim Thema Finanzbildung und Anlage ungebrochen hoch. Dieser Gender-Investment-Gap ist mit ein Grund dafür, dass Frauen ein sehr viel höheres Risiko für Altersarmut haben, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Niessen-Ruenzi.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Ungleichheit beginnt schon im Kindesalter, wenn zu Hause häufiger mit Söhnen über Geld gesprochen wird als mit Töchtern, so die Ökonomin. Sie erklärt, wie man Altersarmut vorbeugt, sich im Finanzdschungel zwischen fragwürdigen Influencern und zum Zocken einladenden Neobrokern zurechtfindet und was der Staat tun kann, damit Männer und Frauen irgendwann gleich auf sind beim Thema Finanzen.

Redaktion: Gundi Große