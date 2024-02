Rammstein und die Folgen

Die Ermittlungen gegen Till Lindemann wurden vorerst eingestellt. Und im Januar schlug der Rammstein-Sänger zurück – mit einem Video, in dem er eine mutmaßliche Vergewaltigung inszeniert. Es wirkte wie Hohn für die Betroffenen. Für Lindemann und Rammstein läuft das Musikgeschäft trotz oder womöglich sogar dank des Skandals besser denn je. Die Band geht 2024 wieder auf Tour, viele Konzerte sind ausverkauft.

Aber was hat sich seither in der Musikbranche getan? Die wird immer noch von großen Machtgefällen bestimmt. Sexualisierte Gewalt kommt in allen Genres vor – von Metal bis Klassik. Die rechtlichen Mittel etwas dagegen zu unternehmen, sind begrenzt. Doch feministische Initiativen werden lauter und sammeln etwa auf der Plattform "musicmetoo.de" Berichte von Betroffenen.

Autorin: Teresa Schomburg

Redaktion: Valentina Dobrosavljević