Funino – der bessere Fußball?

Kleines Feld, keine festen Positionen wie Stürmer, Mittelfeldspieler oder Verteidiger; zwei oder sogar vier Tore - viel kleiner als üblich – und, ganz wichtig: Möglichst alle Kinder spielen und spielen und spielen. Funino – das ist eine Idee aus dem Feldhockey, die ab der kommenden Saison auch im Jugendfußball verbindlich angeboten werden soll.

Die Idee: So soll Fußball wieder allen Spaß machen und nicht nur den drei bis vier guten bis sehr guten Spielern, die im alten System das Spiel machen und den Sieg einführen müssen.

Wie kommt dieses System an – bei Trainern, Eltern und natürlich bei den Kindern? Und wie kann es helfen, dass dem Fußball in Deutschland nicht die Spieler ausgehen und sich vielleicht sogar das Niveau stetig verbessert? Unser Autor hat sich dafür bei einem Kleinfeld-Turnier in Köln umgeschaut.