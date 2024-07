In zwei Minuten: Fahren wie die Profis

Den Stress tue ich mir nicht an. So kann man zu den Rennen der Freizeitfahrer stehen. Den so genannten Jedermannrennen. Bevor Sie in den Chor einstimmen, bitte einmal kurz die Bremse ziehen. So nah kommen Sie den Profis nie wieder. Schon deshalb, weil bei den Rennen die abgesperrte Strecke von beiden Fahrerlagern genutzt wird. Nicht zur selben Zeit. Das wäre zu frustrierend für uns Freizeitfahrer. Haben Sie einmal im Startblock gestanden und den Sprecher beim Countdown gehört, können Sie das erst für sich entscheiden. Die Hormondusche bei drei, zwo, eins – Start weckt den Rennfahrer in Ihnen. Sie sind der nette Typ, die nette Fahrerin, die auf dem Rad nur frische Luft und Zeit mit Freunden erleben möchte.

Nein, das sind Sie nicht. Nicht nur: Auch ihre Vorfahren stammen aus der Steinzeit. Da schlummert die Kämpferin, die drei Stunden lang Vollgas gibt, die Ellbogen leicht ausstellt und an nichts denkt. Die nur trinkt, klebrige Gels schluckt und den Radcomputer im Blick hat. Und die für Windschatten ums beste Hinterrad kämpft und ihr eigenes nicht herschenkt. Geben und Nehmen ist aus christlicher Sicht lobenswert. Und wenn Sie mit ihrem Team oder Freunden fahren - oder eine Allianz im Rennen schmieden - auch Pflicht.

Sonst gilt: Nehmen ist seliger denn Geben. Holen Sie sich Windschatten wo immer er sich anbietet. Das ist nicht unmoralisch. Das ist Rennen. Sie können Eschborn-Frankfurt fahren, bei Rund um Köln, beim Münsterland-Giro. Oder sonst wo. So werden Sie sich selbst vielleicht noch nicht erlebt haben. So schnell, so euphorisch, so voller Schmerzen und so glücklich im Ziel. Mit einer Medaille um den Hals, die Sie in den ersten Minuten nach dem Rennen nicht gegen ein Eigenheim tauschen würden. Macht uns das zu Profis. Nein. Macht das Freude: Ja