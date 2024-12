Lies mir was vor: Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens

Die Silvesterglocken, Folge 4

WDR 5 Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens. Teil 4 von 8. . 27:54 Min. . Verfügbar bis 24.12.2027. WDR 5.

Auf dem Rückweg von Sir Bowley begegnet Trotty dem hilfesuchenden Will Fern mit seiner kleinen Tochter Lilly. Er bietet den beiden Schutz und einen Unterschlupf in seinem ärmlichen Zuhause an. In der Silvesternacht wecken die Glocken der Kirche Trotty auf und er folgt ihrem Klang.

