Lies mir was vor: "Das Paradies der Damen"

Das Paradies der Damen, Folge 17

WDR 5 Das Paradies der Damen – Hörbuch. Teil 17 von 30. . 20:33 Min. . Verfügbar bis 18.04.2027. WDR 5.

Baudu will die Hochzeit mit Genevieve verschieben. Doch was will Colomban? Denise kehrt ins "Paradies der Damen" zurück, obwohl sie eigentlich nur nach Hause will. Und ist Claire tatsächlich Mourets Geliebte?

