Warum Wuppertal so religiös ist

Wuppertal gehörte zu den ersten Städten in Deutschland, wo Gemeinden der Zeugen Jehovas, der Neuapostolischen Kirche, der Baptisten und der Adventisten entstanden. Die Theologische Erklärung der Bekennenden Kirche wurde nicht zufällig in Barmen verabschiedet. Hier wurde religiös gestritten, aber es gab auch einen toleranten Umgang miteinander. Der heutige Stadtteil Ronsdorf zum Beispiel galt im 18. Jahrhundert als das "Neue Jerusalem". Ein Erbe, dass bis heute zu spüren ist: Wuppertal könnte die Stadt in Deutschland sein mit den meisten Religionsgemeinschaften.

Autor: Michael Hollenbach

Redaktion: Theo Dierkes