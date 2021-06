Jung und inspiriert – sie wollen ihr Leben leben

Jura studieren und mit Freunden ein ZenLab in Leipzig gründen. Oder nach dem Abi und im letzten Moment vor Corona zu zweit nach Schweden aufbrechen – Nord-Schweden: je einsamer, desto besser. Oder auf einen Jugendbauernhof in Estland ziehen und dann anstatt Studium ein Start-up in Berlin aufbauen. Sie meditieren und gründen, reisen und finden Freiheit im Kloster, ziehen in die Großstadt und suchen ein erfülltes Leben. Jung und engagiert, mitten in Krisen und Ungewissheit – wie geht das?

Autor: Frank Schüre

Redaktion: Christina-Maria Purkert