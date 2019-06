Gnosis: Gott muss verrückt gewesen sein

Für die Gnostiker war klar: Der gute Gott existiert unerreichbar in einem fernen Jenseits. Ein schwacher Geistesfunken von ihm existiere im Innern des Menschen. Für das Böse in der Welt trägt Gott keine direkte Verantwortung, sondern ein Abklatsch von ihm, ein unzurechnungsfähiger oder gar böser Schöpfer. Das müsse der Mensch in sich erkennen, um dem Göttlichen näher zu kommen. Gnostisches Denken begleitete das Christentum von Anfang an.