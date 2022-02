In der Ukraine hat die russische Aggression, anders als in Moskau erhofft, das schwache Staatsgebilde bisher nicht zum Einsturz gebracht – im Gegenteil. Für beide Länder gilt: Russen und Ukrainer verschwinden immer mehr hinter Kampfbegriffen und propagandistischen Feindbildern. All diese Entwicklungen sind keineswegs ein Betriebsunfall, sondern tiefgreifende Verschiebungen im russischen Machtgefüge, in der Politik und der Staatsideologie. Russische Propaganda hat den Unterschied zwischen Lüge und Realität getilgt, was eine "Entwirklichung" zur Folge hat. Die totale Lüge erzeugt schließlich den Glauben an die eigenen Phantasmen. Aus russischer Sicht präsentieren sich die Dinge so: In Kiew hat sich eine faschistische Junta an die Macht geputscht, in der Ostukraine ist ein Genozid am russischen Volk im Gang, die EU errichtet gemeinsam mit der ukrainischen Regierung Konzentrationslager, in denen Angehörige der "Volkswehr" eingekerkert werden und orchestriert wird das ganze vom "militärisch-industriellen Komplex" in den USA. Die russische Führungselite sieht Politik allein unter dem Vorzeichen der Konspiration.