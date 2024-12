Warum die Amish in den USA sich gegen die moderne Welt stemmen

Sie sehen aus, als kämen sie aus einer anderen Zeit. Männer mit Hosenträgern, breitkrempigen Hüten und zauseligen Kinnbärten. Frauen in altmodischen Kleidern, mit Schürzen und Dutt. Handys und Computer sind den meisten Amish verboten, Ackerbau, Glaube und Familie bestimmen ihr Leben. Die Wurzeln der Glaubensgemeinschaft liegen in Deutschland und der Schweiz und reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Im Feature erzählen Frauen aus der Gemeinschaft, was sie von Gleichberechtigung halten und Männer, dass es für die Amish immer schwieriger wird, sich gegen das moderne Leben zu stemmen.

