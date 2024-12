"Das ist keine Liebe" – Doku über sexualisierten Machtmissbrauch an Schulen

Als Teenagerin erlebt Denia einen sexuellen Übergriff durch einen Mitschüler. Sie bekommt Depressionen und fühlt sich allein. Ein Schulwechsel soll den Neustart einleuten. Sie schöpft neuen Mut und Hoffnung.

An der neuen Schule gibt es einen Lehrer, dem sie sich anvertraut. Denia erzählt ihm von ihren Sorgen und Ängsten, von ihrer Mutter die sie nicht beschützt und sie fangen an, sich außerhalb der Schule zu treffen. Er sagt schließlich, er habe sich in sie verliebt. Es beginnt ein Verhältnis, das Denia noch Jahre später belastet.

Ausstrahlung am Sonntag, den 01. Dezember 2024 um 13.04 Uhr

Wiederholung am Montag, den 02. Dezember 2024 um 20.04 Uhr

Von: Greta Hey

Redaktion: Nikolaus Steiner

Produktion: WDR 2024