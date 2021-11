Unterwegs in Köln: "Fahrradbürgermeister" Reinhold Goss mit Toningenieur Henning Schmitz und Autor Felix Eichert (Foto: Linus Eusterbrock)

Es potenziert die menschliche Muskelkraft, ist kompakt, leise, flexibel, gesund und günstig. Die utopische Energie, die das Fahrrad heute versprüht, lässt sich bis zu seinen Anfängen zurückverfolgen. Heute kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu: es ist auch emissionsarm. Doch so alt wie das Fahrrad ist auch der Streit um den städtischen Verkehrsraum. Der Siegeszug des Automobils zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts verdrängte den alten Drahtesel und verwandelte die urbanen Zentren in lebensfeindliche Transitzonen. Gerade in großen Autostädten wie Paris, London, Berlin oder Köln erlebt das Fahrrad eine regelrechte Renaissance. Eine lokal verankerte und international vernetzte Fahrrad-Lobby treibt die Fahrradstadt-Bewegung an. Welche Konzepte gibt es für die Transformation der Städte? Bringt das wirklich die notwendige Verkehrswende? Selbst wenn das Rad die Autos aus der Innenstadt verdrängen sollte, reicht die Pedalkraft auch für die Klimaneutralität aus?