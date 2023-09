Sonnenwende - Der Boom der Solarenergie

Solarstrom boomt in Deutschland. Im weltweiten Vergleich nutzen lediglich China, die USA und Japan mehr Sonnenenergie. Die Photovoltaik hat mittlerweile einen Anteil von knapp elf Prozent am deutschlandweit erzeugten Strom erreicht. Die Auftragsbücher der Solateure - der Fachleute, die Solarpanels auf die Dächer installieren – sind voll. Aber die Solarzellen und –module dafür kommen immer noch zum größten Teil aus dem Ausland - vor allem aus China. Dabei war Deutschland einmal Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Export von Photovoltaikanlagen. Vor gut zehn Jahren hat die damalige Bundesregierung der Branche allerdings buchstäblich den Strom abgedreht. Firmen sind reihenweise pleite gegangen, die Produktion abgewandert. Erst jetzt gibt es erste Anzeichen für ein Comeback der Solarindustrie in Deutschland. DOK 5 besucht Produktionsstätten von Solaranlagen in Deutschland, steigt mit Solateuren aufs Dach und geht der Frage nach, welche Rolle die Photovoltaik bei der Energiewende spielen kann.