Eine Lernstunde über Lakritz

Der Musikpodcast "Interpretationssache" widmet sich einmal pro Woche einem weltbekannten Musikstück. Es sind Songs aller Genres, die Sie alle kennen werden: "Let it be" zum Beispiel, "Nothing else matters" oder "La vie en rose". Denn all diese Songs haben eines gemeinsam: unzählige Cover-Versionen und überraschende Entstehungsgeschichten. Und Podcast-Host Roland Kunz kennt sie alle! Er erzählt wie Leonard Cohens "Hallelujah" vom Flop zum Megahit wurde oder warum sich die Sängerin der "West Side Story" jahrelang nicht zu erkennen geben durfte.