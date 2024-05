Alles Quark? Wir testen Magerquark

Genussexperte Helmut Gote ist selten angetan, wenn ein Produkt den Zusatz "mager" hat. Aber für Magerquark macht er eine Ausnahme: weil diese Sorte am flexibelsten in der Küche ist. "Anreichern" – also fetter machen – kann man die Zubereitung später immer noch.

Unsere Referenz-Testerin Sigrid Müller ist eine Quark-Freundin, bevorzugt aber die Spielart mit 20 Prozent Fett. Moderator Uwe Schulz steht neutral zum Quark. Zu dritt testen sie sieben Produkte, von discount-günstig bis Demeter Bio-Qualität.

Magerquark-Produkte im Studiotest