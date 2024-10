Netphen: Hirschbrunft auf Hohenroth – Naturschauspiel der Extraklasse

Im naturbelassenen 43 Hektar großen Gehege des Forsthauses Hohenroth bei Netphen leben verschiedene Hirscharten, unter anderem Rothirsche. Nicht alle Bereiche dieses Areals sind einsehbar, deshalb gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, die Tiere zu entdecken und im Herbst brunften zu sehen. Oder zumindest ihr Röhren zu hören, das durch Mark und Bein geht.

Die Brunftzeit der Rothirsche dauert zwischen drei und vier Wochen an und findet statt, wenn die Nächte kalt sind. Meist im September und Oktober.

Am Gehege auf Hohenroth führt ein Weg entlang. Außerdem gibt es einen geräumigen überdachten Hochsitz, von dem aus Blicke ins Gehege möglich sind – der "Pirschweg" zum Hochsitz ist ausgeschildert.

Wer die Hirschbrunft in fachkundiger Begleitung erleben möchte, kann an einer Führung mit dem Rotwild-Experten Tasso Wolzenburg teilnehmen. Zu buchen über den Verein "Waldland Hohenroth". Unbedingt ein Fernglas mitnehmen. Hunde sind meist nicht erwünscht. Im urigen Forsthaus Hohenroth gibt es ein gemütliches Café und im Gebäude gegenüber befindet sich das Waldinformationszentrum, wo Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art stattfinden.

Das Forsthaus Hohenroth im Siegerland grenzt unmittelbar an das Wittgensteiner Land. Eine der waldreichsten Gegenden Deutschlands. In diesem dünn besiedelten Landstrich lebt Rotwild in freier Wildbahn. Wer Zaungast sein möchte, wenn die wild lebenden Rothirsche auf ihren Brunftplätzen zusammen kommen, der kann unter der Telefonnummer 02972 – 970255 eine Führung mit den Rangern buchen.