" Wenn diese Psychologie da mitspielt ", macht Heidrun aus Bedburg die Krimilektüre so richtig Spaß: " Man ist so gespannt und möchte am liebsten hinten nachgucken, wer es war !" Peter aus Krefeld findet Fernsehkrimis gut, die nicht zu kompliziert angelegt sind: " Überschaubar von Anfang an, so nach dem Motto: Banküberfall. Täter suchen. Täter finden. Fertig! "

Für andere macht einen guten Krimi aus, dass er auch gesellschaftspolitisch aufgeladen ist, wenn es darin z.B . um Cyberkriminalität, Menschenhandel oder Rechtsextremismus geht. Und auch ein regionaler Bezug ist vielen Krimifreunden wichtig. Mittlerweile ist bald jeder zweite Krimi irgendwie regional. Das betrifft die Tatorte ( z.B . aus Münster oder Köln), TV -Serien wie "Morden im Norden" oder auch die Eifel-Krimis eines Jaques Berndorf.

Krimi-Weltmeister in Zahlen

WDR 4 -Moderator und WDR 2 -"Tatort-Checker" Jürgen Mayer, selbst großer Krimi-Fan, belegt mit Zahlen, dass wir uns den Titel "Krimi-Weltmeister" verdient haben. "3500 Krimis erscheinen neu pro Jahr in Buchform ", die Liste der TV -Krimiserien im deutschen Fernsehen umfasse 132 Titel (von "Alarm für Cobra 11" bis "Zürich-Krimi"). Eine Analyse des typischen deutschen TV -Abendprogramms habe ergeben: " Zwischen 20 und 24 Uhr gibt es im Schnitt 15 Stunden Krimis auf allen Kanälen ."

Kölner TV-Kommissare Ballauf und Schenk

Frage an den Krimi-Fan und -Fachmann: Warum nur sind so viele Menschen so nachhaltig fasziniert speziell von diesem Genre? Jürgen Mayer: " Weil die Emotionen auslösen: Angst, Spannung, Neugierde ". Ein nervenkitzelnder Kampf zwischen Gut und Böse, " und da dürfen wir zuschauen, ohne dass uns selbst etwas passieren kann. Man fiebert und zittert mit, hat Angst. Und zum Schluss bringen in der Regel Ballauf und Schenk den Mörder in die Zelle. "

Wie kriminelle Unterhaltung wirkt

Was ist eigentlich dran an der Befürchtung, vermehrter Konsum krimineller Unterhaltung könnte zu mehr echter Kriminalität führen? Jürgen Mayer: " Die Medienpsychologen sagen: Nö, das ist nicht der Fall. " Allerdings steige durch die Allgegenwart von Krimis wohl allgemein das Gefühl, es würden auch in der Realität immer mehr Kapitalverbrechen begangen. Dabei ist es genau andersherum. Jürgen Mayer: " Krimis sind immer präsenter geworden, im Bücherschrank, im Fernsehen, aber die Zahl der (realen) Morde in Deutschland ist immer weniger geworden – gut 200 gibt es pro Jahr, fast halb so viele wie noch vor 20 Jahren ."

Sherlock Holmes und Dr. Watson