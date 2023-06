Am 17. Juni 1943 wird Barry Manilow in Brooklyn, New York geboren. Er lernt früh das Klavierspielen, studiert an Kunsthochschulen in New York die Schwerpunkte Musik und Musical. Mit Anfang/Mitte 20 wird Manilow der Pianist und Arrangeur von Bette Midler. In New Yorker Nachtklubs haben die beiden auch erfolgreiche gemeinsame Auftritte.