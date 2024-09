"Nacht der Verräter" von Horst Eckert

Immer schon hatte Julia aus ihrer Vergangenheit ein Geheimnis gemacht, aber seine Liebe zu ihr hatte ihn diesen Umstand einfach akzeptieren lassen.

Als dann auch noch Kollegen der Kripo den bösen Verdacht äußern, dass Max‘ Brüder, auch Polizisten, in den Handel mit Kokain verstrickt sein sollen, gerät seine Welt vollends ins Wanken.

Von Max wird verlangt, dass er seine Familie bespitzeln und verraten soll, während er gleichzeitig vor Angst umkommt um seine Frau. Wie wird sich Max entscheiden?

Aktueller könnte ein Thriller nicht sein, wenn man an die Anschläge der Mocro, einer kriminellen Vereinigung aus den Niederlanden, in den letzten Wochen in ganz NRW denkt. Gekonnt setzt Eckert wieder einmal die private Geschichte von Max und Julia neben eine spannende und temporeiche Politgeschichte um internationalen Drogenhandel und dessen Skrupellosigkeit.

Bis zum letzten Satz rast der Leser durch dieses Buch und auf ein grandioses Ende zu. Horst Eckert ist einfach der Beste!