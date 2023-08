Zunächst geht es um ein Schwimmbad, in dem sich täglich die unterschiedlichsten Menschen treffen und ihre Bahnen ziehen. Dann zeigen sich Risse, das Bad muss schließen, und Alice, eine ältere Frau, verliert durch das Schwimmritual ihren Halt. Auch in ihrem Kopf zeigen sich Risse, sie wird dement. Wie sie in ein Heim kommt und wie ihre Tochter sich darum bemüht, die Erinnerungen wach zu halten, das ist ganz großartig mit Wehmut und Humor beschrieben. Ein ganz besonderes schönes Buch!