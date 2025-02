"Hotel Silber – neue Zeit, alte Schuld" von Kai Bliesener

Jeder in der Stadt weiß, dass hier keiner lebend rauskommt. Und so ist auch Pauls Todesurteil schnell gefällt. Doch wie durch ein Wunder überlebt Paul und sucht in den ersten Friedenstagen nach Hilde, die wie vom Erdboden verschwunden ist.

Als er im Radio den Aufruf hört, dass die neu entstandene Kriminalpolizei händeringend nach jungen, unvorbelasteten Männern sucht, meldet er sich, um die alten Strukturen aufzubrechen, und erhält sofort die Stelle.

Ausgerechnet das Hotel Silber wird sein neuer Arbeitsplatz. Als er sich dann auch noch das Büro mit dem Mann teilen soll, der ihn wenige Wochen zuvor verhaftet hat, zweifelt Paul, ob er das richtige tut.

Im Vorzimmer des Polizeipräsidenten trifft er schließlich auf Hilde und für Paul könnte alles gut sein: er hat überlebt, er hat seine Liebe wiedergefunden, er hat einen Job!

Als er aber den Auftrag bekommt das Schicksal einer weiteren Gefangenen des ehemaligen Hotels Silber zu rekonstruieren, weiß Paul, dass er an seine Grenzen kommen wird. Viele seiner Kollegen wollen die alte Sache auf sich beruhen lassen und Paul erkennt, dass er sein Leben riskieren muss, um für Gerechtigkeit und einen wirklichen Neuanfang zu sorgen.

Forensik ohne moderne Technik

Historische Kriminalromane sind seit Jahren auf den Bestsellerlisten. Ob Volker Kutscher oder Alex Beer, Leser tauchen gerne in zeitgeschichtliche Verbrechersuchen ein, die noch ganz ohne moderne Technik und Rechtsmedizin auskommen mussten.

Und in die Reihe der ganz großen Namen reiht sich jetzt Kai Bliesener ein, der eine nervenaufreibende Spannung erzeugt, indem er einfach nur erzählt, was und wie es war. Ein kalter Schauder erfasst den Leser, wenn er begreift, wozu Menschen fähig sind, wenn man sie nur lässt. Und so wird aus einem sensationellen historischen Roman am Ende ein Krimi, der dem Leser mehr als einmal den Atem stocken lässt.