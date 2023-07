Polizeichef Sandro Bandini und sein Team ermitteln auf Hochtouren. Und dann: Ein Attentat bei der Frauendisco in einem alternativen Kulturzentrum in Bern. Ausgelassene Partystimmung – und plötzlich fallen Schüsse, mitten hinein in die Menge. Und während Sandro Bandini einen rechtsextremen Hintergrund vermutet, recherchiert seine Lebensgefährtin, die Journalistin Milla Nova, in eine ganz andere Richtung.

Frauenhass als Motiv? In diesem fünften Fall für das Team Bandini/Nova nimmt uns die Schweizer Bestsellerautorin Christine Brand mitten hinein in die Szene der sogenannten "Incels" (involuntary celibate men), also frustrierte Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben und dafür sich selbst und vor allem Frauen hassen. Eine Szene, die es wirklich gibt und in die Milla Nova, zusammen mit ihrem blinden Freund Nathaniel, in "Der Feind" eintaucht. Über 500 Seiten beste Krimispannung und ein Einblick in menschliche Abgründe.