Discothek im WDR – Eine Radio-Zeitreise mit Guildo Horn

Nun kehrt die unvergessene Kultsendung "Discothek" zurück und ist ab dem 1. Mai jeden Samstag von 17 bis 18 Uhr bei WDR 4 zu hören. Dafür wurde ein mindestens ebenso kultiger Moderator verpflichtet: Guildo Horn. Der besondere Clou der Neuauflage: Guildo geht mit uns auf eine Radiozeitreise.

In jeder Ausgabe geht es immer genau 50 Jahre in die Vergangenheit. Und so lässt sich die Musik von damals noch einmal mit frischen Ohren hören, als wäre es 1971 und der neueste Lieblingshit von den Rolling Stones, Led Zeppelin oder Middle Of The Road gerade erst erschienen.

Jede Woche wird über die aktuelle Top 10 abgestimmt, und das Radiopublikum darf bewerten, ob es sich bei den drei Neuvorstellungen um "Hit" oder "Niete" handelt. " Wir wollen mit der Sendung einen Brückenschlag herstellen zwischen unserer Jugend und unserer Gegenwart, in der wir ja immer noch bestimmte Musik, mit der wir aufgewachsen sind, lieben. Die Musik, die damals gelaufen ist, war für viele Menschen, die damals unter 20 waren, extrem prägend und ist heute immer noch total beliebt ", erläutert WDR 4-Chef Jochen Rausch den Grund für das Remake der "Discothek".

Guildo Horn ist bereits voller Vorfreude auf die neue Sendung: " Wer mich kennt, weiß, dass ich es liebe, immer wieder in neue Welten einzutauchen. Ob Musical, Schauspiel, Oper, Fernsehen, Rock, Pop, Klassik: Ich bin aus vollem Herzen Genreübergreifer. Radio ist ein derart direktes Medium, dass es mich ganzkörperelektrisiert! Ich freue mich wie ein kleiner Bursch! "

Samstagsnachmittags bei WDR 4 im Zeichen der Lieblingshits der 60er, 70er und 80er

Die "Discothek im WDR" ist Kernstück des Samstagsnachmittags bei WDR 4, wo ebenfalls ab dem 1. Mai bereits ab 14 Uhr die Lieblingshits der 60er, 70er und 80er im Fokus stehen und das Publikum seine Erinnerungen an Lieblingsstars oder an besondere Konzert- und Musikerlebnisse der letzten Jahrzehnte in Nordrhein-Westfalen teilen kann. Moderiert wird diese Sendung von Bernd Brüggemann.