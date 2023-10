WDR 3 Spezial – 100 Jahre Radio

Prominente Stimmen erinnern sich an ihre persönlichen Radio-Momente, Reportagen und Features beleuchten die ereignisreiche Geschichte des Radios, um auch zu fragen, was Radio in Zukunft alles sein kann. Kunst, Musik und Literatur beschäftigen sich an diesem Tag mit dem besonderen Medium, das mehr ist als ein Hörkanal.

Wir sprechen mit Radio-Experten wie Hans Sarkowicz, mit Soziologen wie Golo Föllmer oder Bernhard Pörksen darüber, wie das Radio die Kunst, die Musik und die Literatur in 100 Jahren beeinflusst hat. Götz Alsmann präsentiert das Beste, was Radio DJs in 100 Jahren gespielt haben und das Hörspiel „Paralektronoia“ von Felix Kubin lässt uns eintauchen in paranormale Welten. Am Abend blickt WDR 3 Konzert auf die schönsten Momente der "Matinee der Liedersänger".

Radio verbindet, Radio informiert, Radio inspiriert. Und Radio: Hört. Nie. Auf.