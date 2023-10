Menschen mit Radiostimmen erinnern sich: Schauspieler Christian Brückner

Das Radio in Deutschland wird 100: Am 29. Oktober 1923 wurde vom Vox-Haus Berlin aus das erste Unterhaltungsprogramm live gesendet. Aus diesem sind in den kommenden Wochen die Erlebten Geschichten von Menschen zu hören, die zu ihrer Zeit Radioprogramm gestalteten oder sogar Rundfunkgeschichte schrieben. | mehr